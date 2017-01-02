Her şeye sıfırdan başlamak…

Hayatın en zor işidir;

Emek verdiğin şeyi yıkıp gitmek

Bir evliliği bitirmek

İşinden istifa etmek

Sevdiğini terk etmek

En sevdiğin arkadaşını silip atmak

Ve her şeyini yitirmek,

İşte tam da bu noktada

Yeniden başlamak…

Okuduğum başarılı, mücadeleyi hiç bırakmamış ne istediğini bilen bir adam…

En ilgimi çeken hikayelerden biridir Steve Jobs’un hayatı.

Bir üniversitede mezuniyet töreninde gençlere yaptığı bir konuşmada şöyle özetliyor hayatının dönüm noktalarını.

…..

Sizlere hayatımla ilgili üç hikaye anlatacağım;

İlki noktaları birleştirmekle ilgili…

Stanford kadar pahalı bir okul seçtim ve emekçi ailemin bütün birikimi benim okul parama gidiyordu. Altı ay sonra buna değmeyeceğini fark ettim ve okulu bıraktım.

İlk başta korkutucu gelmişti ama geriye dönüp baktığımda hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu görüyorum.

Okulu bıraktığımda zorunlu ilgimi çekmeyen dersleri almama gerek kalmamıştı.

Sadece bana ilginç gözüken kaligrafi dersini alabilecektim.

Bu derslere girip nasıl yapıldığını öğrendim. Ve bu sayede Mac çok yönlü yazı karakterlerine ve boşlukları doğru orantıda kullanan frontlara sahip oldu.

Okulu bırakmamış olsaydım kaligrafi derslerine girmemiş olacaktım.

Bilgisayarlar şu anda sahip oldukları o harika tipografiye sahip olamayabilirlerdi.

İkincisi sevdiğim işi yapmakla ilgili…

Hayatımın erken döneminde neyi sevdiğimi bulduğum için şanslıyım.

Ortağım ve ben Apple’ı yirmi yaşındayken evimizin garajında kurduk.

Çok yoğun çalıştık ve 10 sene sonra Apple, 4 bin çalışanı olan 2 milyar dolarlık bir şirkete dönüşmüştü.

En nadide ürünümüz Mac’ı piyasaya sürdüğümüzde ben 30 yaşıma yeni basmıştım. Ardından kendi kurduğum şirketten kovuldum.

30 yaşında sokakta kalmıştım. Birkaç ay ne yapacağımı bilemedim. Başarısız olmuştum. Fakat yaptığım işi hala sevdiğimi fark ettim. Ve yeniden başlamaya karar verdim.

Apple’den kovulmak başıma gelebilecek en iyi şey olmuştu.

Hayatımın en yaratıcı dönemine girmek üzere özgürleşmiştim.

Sonra iki şirket kurdum ve eşimle tanışdım. İşlerimi geliştirdim ve çok başarılı oldum.

Kovulmamış olsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı.

Sevdiğim ve inandığım bir işi yaptım.

Durmadım…

Devam ettim…

Yılmadım…

Üçüncüsü ise düğmeye basmakla ilgili;

Kendinizde yeterli cesareti bulamadığınızda belki de doğru zaman şimdi değildir diye düşünebilirsiniz ama işler yolunda gitmiyorsa sonu beklemenin anlamı yok.

“İstifa mektubu cebinde olan bir adamın hayatta sırtı yere gelmez!”

…..

Şu anda hayatla ilgili tüm kredilerinizi doldurmuş, tüm imkanlarınızı kaybetmiş olabilirsiniz.

Ama; şunu unutmayın!

Bugün;

Yeni bir sayfa

Yeni bir tarih “1 OCAK 2017”

Şimdi durduğunuz yerde, yeni başlangıcınız da bir öncekine göre daha tecrübeli, daha kuvvetlisiniz.

Yeter ki;

Hedef belirleyin

İnanın

Sevin

Çalışın

Durmayın

Yılmayın

Ve “YENİDEN BAŞLAYIN!”

“Mutlu Yıllar!”