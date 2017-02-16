Her hastalığın doğadaki çaresi farklı

Doğal meyve-sebzenin, bitki ve tohumların birçok hastalığı önlediği ve iyileştirdiği biliniyor. Diyetisyen Emre Uzun, hangi bitkinin hangi rahatsızlığa iyi geldiğini, hangi bitkinin hangi şekilde, ne miktarda ve kimler tarafından kullanılabileceğini anlattı. Ciddi bir sağlık sorununuz varsa kullanacağınız her ürünü önce doktorunuza danışıp kullanmayı unutmayın…