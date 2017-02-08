Her 5 gençten biri sanal mobbing kurbanı

Siber mobbingi bu kadar tehlikeli yapan ne?

Siber Mobbinge Karşı Birlik’ten Uwe Leest’e göre, bu faktörler arasında bir yanda internetin çoğaltıcı etkisi, diğer yanda ise sanal ortamda içerik silmenin zorluğu yer alıyor. Kaba içerikler müthiş bir hızla yayılıyorlar ve bu içeriklerin kaydedilmesi, değiştirilmesi ve aktarılması her zaman ve her yerde mümkün olabiliyor. Bir diğer sorun da anonimliğin ket vurma eşiğinin düşmesine neden olması. Birçok fail, eylemlerinin yol açacağı sonuçların farkında olmuyor, çünkü bu sonuçları idrak etmiyorlar. Leest “Gözyaşları görünür değil. Böylece kurban yerde yatıyor olduğunda psikolojik refleks durmakta başarısız oluyor” diyor.