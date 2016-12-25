Hentbolda zafer UKÜ ve Esentepe’nin

Hentbol Yıldızlar Ligi’nde final serisi ikinci maçları dün oynandı ve kızlarda UKÜ erkeklerde ise Esentepe şampiyonluğa ulaştı

Hentbol Yıldızlar Ligi, dün Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final serisi ikinci maçlarıyla sona ererken kızlarda UKÜ, erkeklerde ise Esentepe 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Kızlar finalinde UKÜ, YDÜ’yü 20-15, erkekler finalinde ise Esentepe, YDÜ’yü 28-23 yenerek seriyi 2-0’a getirdiler ve şampiyonluk kupasının sahibi oldular.

Yıldız kızlarda ve erkeklerde ikinciliği YDÜ elde ederken, üçüncülük Darbaz Spor’un oldu.

Kızlarda şampiyon UKÜ: 25-20

Hakemler: Murat Özyay, Varol Baykara

YDÜ: Özlem, İrem (6), Hicran (2), Kardelen (1), Birsen, Büşra (3), Duygu, Latife (4), Melisa E., Begüm, Nisanur, Leyla, Zehra, Melisa İ., Sıla

UKÜ:Özlem, Mercan (2), Gülem (8), Melisa (4), Hayat, Esra (6), Biray, Sibel, Fatmanur, Rüya, Hilal

Günün ilk maçında yıldız kızlarda YDÜ ile UKÜ karşılaştı. İlk yarısı başabaş bir mücadele ile geçen karşılaşmada UKÜ devreyi 9-8 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan UKÜ karşılaşmayı da 25-20 kazanarak 2016-2017 Yıldız Kızlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Erkeklerde zafer Esentepe’nin: 28-23

Hakemler: Tolga Kınacı, Mehmet Ünalmış

Esentepe:Batıhan, Fatih (2), Kürşat (2), Emre (7), Cemali, Şükrü (6), Ege Can (11), Şahin, Osman, Halit, Hüseyin, Doğukan, Kemal

YDÜ: Mert G., Cahit, İlkcan (1), Süleyman (2), Tuğberk, Birol (3), Berkem, Ali (1), Arda (11), Süreyya (5), Doğukan, Ahmet, Kaan, Cemil K., Cemil T., Mert A.

Günün diğer maçı ise erkeklerde Esentepe ile YDÜ arasında oynandı. Esentepe devreyi 6 sayılık farkla 17-11 önde tamamladı. İkinci devrede YDÜ farkı 3’e kadar indirse de Esentepe kontrolü elden bırakmadı ve karşılaşmadan 28-23 galibiyetle ayrılarak 2016-2017 Yıldız Erkekler Ligi şampiyonu oldu. Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön verdi.