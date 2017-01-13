Hentbolda zafer LTL ve HTL’nin

Liselerarası (Gençler) Hentbol Şampiyonası dün oynanan üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla tamamlandı

YDK İKİ FİNALİ DE KAYBETTİ: Gençler Hentbol Şampiyonası’nın final karşılaşmalarına UKÜ Arena ev sahipliği yaptı. Kızlarda Haydarpaşa Ticaret Lisesi üst üste 5. kez mutlu sona ulaşırken erkeklerde ise zafer Lefkoşa Türk Lisesi’nin oldu. Yakın Doğu Koleji ise iki kategoride de finalde kaybederek çifte ikincilik yaşadı

Okan KARADEMİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası (Gençler) Hentbol Şampiyonası dün oynanan üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla son buldu.

Gençler Hentbol Şampiyonası’nın final karşılaşmalarına UKÜ Arena ev sahipliği yaptı.

Kızlarda Haydarpaşa Ticaret Lisesi üst üste 5. kez mutlu sona ulaşırken erkeklerde ise zafer Lefkoşa Türk Lisesi’nin oldu.

Yakın Doğu Koleji ise iki kategoride de finalde kaybederek çifte ikincilik yaşadı.

Erkeklerde müthiş çekişmenin galibi LTL

Günün ilk final karşılaşmasında erkeklerde Lefkoşa Türk Lisesi ile Yakın Doğu Koleji karşılaştı. Baştan sona müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada LTL, YDK’yı 24-23 yenerek şampiyon oldu.

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Kızlarda HTL kupaya ambargo koydu

Günün diğer final mücadelesi kızlarda Haydarpaşa Ticaret Lisesi ile Yakın Doğu Koleji arasında oynandı. HTL, YDK karşısında fazla zorlanmadan rahat bir oyunla 21-13 galip gelerek üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı ve kırılması zor bir rekora imza attı.

Üçüncüler kızlarda Anafartalar, erkeklerde HTL

Gençler hentbolda üçüncülük maçları ise Necati Taşkın Spor Salonu’nda yapıldı.

Kızlarda Anafartalar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi’ni 27-24, erkeklerde de Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Namık Kemal Lisesi’ni 17-13 yenerek üçüncülük kupasına uzandı.

SONUÇLAR

Kızlar Üçüncülük:……………Anafartalar Lisesi-Lefkoşa Türk Lisesi: 27-24

Erkekler Üçüncülük:……….Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Namık Kemal Lisesi: 17-13

Kızlar Final:…………………….Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Yakın Doğu Koleji: 21-13

Erkekler Final:………………..Lefkoşa Türk Lisesi-Yakın Doğu Koleji: 24-23