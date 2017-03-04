04 Mart 2017

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Hendeğe düşmekten son anda kurtuldu

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Hendeğe düşmekten son anda kurtuldu
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Mağusa’da Aşıklar Yolu’nda aracının kontrolünü kaybeden Bilal Serçe tarlaya girdi. Serçe ve araçtaki yolcu Ümit Gökmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı

 

Nadire BAHADİ

Mağusa’da Bilal Serçe dün saat 10:30 sıralarında Aşıklar Yolu’nda seyir halindeyken FT 510 plakalı aracının kontrolünü kaybederek trafik kazası yaptı. Araç sürücüsü Bilal Serçe ve araçta yolcu olarak bulunan Ümit Gökmen kazada yaralandı. Serçe ve Gökmen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, acil serviste yapılan kontrollerinin ardından yaralılar taburcu edildi.

Yoldan çıktı, tarlaya girdi

Polisten elde edilen bilgiye göre kaza, Bilal Serçe’nin kullandığı FT 510 plakalı aracı ile Aşıklar Yolu’nda Anıt Çemberi’ne doğru gittiği sırada aracının kontrolünü kaybederek yolun sağından çıkıp tarlaya girmesi sonucu meydana geldi. Toprağa saplanan araç sol yan kısmına devrilerek durabildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Serçe’nin yolun solundan çıkıp hendeğe düşmemesi ise büyük şans olarak nitelendirildi.

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