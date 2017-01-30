30 Ocak 2017

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Hem sohbet hem eğlence

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Hem sohbet hem eğlence
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YORGUNLUK ATTILAR: Girne’de hizmet veren eğlence mekanlarından “Papageno Bar ”ı tercih eden eğlence severler, hafta içinin yorgunluğunu mekan da çeşitli parçalar eşliğinde sohbet ederek atıyor

Girne’de hizmet veren “Papageno Bar ” muhabbet ve alternatif eğlence isteyenlerin buluştuğu mekanlardan. Önceki akşam mekanda bol bol muhabbet eden eğlence severler çeşitli alternatif parçalar eşliğinde keyifli bir gece geçirdi.  Arkadaş, dost ve sevgilileriyle mekanda buluşan konuklar hafta içi stresini çeşitli içecek ve sohbetle üzerlerinden attı.

Hem sohbet hem eğlence

 

Fotoğraflar: Fuat Şanlıer

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Havadis Gazetesi

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