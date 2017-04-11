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11 Nisan 2017

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Hem keyif alıyor hem de para kazanıyor

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Hem keyif alıyor hem de para kazanıyor
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Serdarlı köyünde yaşamını sürdüren 63 yaşındaki Hamit Çalışkan, emekliliğinin keyfini minyatür sandalye, ekmek tahtası ve hamur teknesi gibi süs ürünleri üreterek çıkarıyor

 

Devrim DEMİR 

Hamit Çalışkan, emekli olduktan sonra ilgi duyduğu ahşap oymacılığı ile ilgili kendini geliştirdi. Çalışkan, atalarının kullandığı ancak zamanla unutulmaya yüz tutan el işi ahşap hediyelikleri yaparak hem geçimini sağlamaya hem de bu kültürün yaşatılmasına çalışıyor.

Hamit Çalışkan, Serdarlı köyünde evinin bahçesinde kendine has mütevazı atölyesinde ürettiği minyatür ahşaplar, hediyelik eşyaları Mesarya bölgesinde gerçekleşen eko günlerinde satışa çıkarıyor.

 

Çalışkan: Fazla bir beklentim yok

Havadis’e konuşan Hamit Çalışkan, ahşap işini çok sevdiğini ve kendi has evinin bahçesinde hazırladığı atölyede minyatür ahşaplar yaptığını anlattı.

Oğlunun teşviki ile bu işi devam ettirdiğini ifade eden Çalışkan, “Bu işten fazla bir beklentim yok, ahşaba karşı her zaman ilgim olduğu için bu işi severek yapıyorum. Bahçemde kendime yetecek bir atölye hazırladım, burada hazırladıklarımı eko günlerinde meraklısı için satışa çıkarıyorum” dedi.

 

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Havadis Gazetesi

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