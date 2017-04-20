Hellim tescilinde sorun

Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, Hellim’in “Menşe İsmi Korumalı Ürün” tescilinde sorun olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesinin, dünkü sayısında yer verdiği habere göre, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, “hellim tescili kanununda sorun olduğunu” açıkladı.

Rum radyosuna konuya ilişin açıklamada bulunan Kuyalis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla Juncker’in Kıbrıs’ı ziyareti sırasında hellimin tescili konusunda vardığı uzlaşıda sorun olduğunu iddia etti.

Kuyalis, tescil kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ve değişmesi gereken noktalar konusunda Komisyonla görüş ayrılıkları bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kıbrıslı Türklerin yasal olarak hellim ticareti yapmalarını kolaylaştırmak istiyoruz ve sorun da buradadır. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Komisyonun yetkili makamlarıyla işbirliği içerisindeyiz ve bugün ortaya çıkan tüm bu sorunların Temmuz ayında aşılacağını umut ediyorum”.

Gazete, tüm bu sözlerine karşın Kuyalis’in hellim konusunu Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirmek istemediğini ve hellim tescilinin geciktiği şeklindeki iddialara da katılmadığını, bazı ürünlerin tescilinin 8 yıla kadar uzayabildiğini söylediğini de aktardı.

Gazetenin 19 Nisan baskısının ajansımıza dün değil bugün ulaşması ve söz konusu haberin yalnızca bu gazetede yer alıyor olmasından ötürü, haberin çevirisi bugün yapılabilmiştir.