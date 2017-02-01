Hedef Yenicami kültürü almış sporcu

Yenicami Kulübü, yenilenen futbol gelişim vizyonu ve takım yapılanması ile ilgili dün basın toplantısı gerçekleştirdi

AMAÇ ÖZKAYNAKTAN OYUNCU ÇIKARMAK:

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu basın toplantısında, “Amacımız A takım seviyesindeki kadronun %70’ni öz kaynaktan çıkarmaktır. Biz, Yenicami kültürü içinde oyuncu yetiştirmek amacındayız. Sportif başarının yanında eğitime de önem veriyoruz.”dedi

GETİR KARNEYİ AL HEDİYEYİ:

Yenicami Akademi Sorumlusu Simay Kanana da yaptığı açıklamada, “Amacımız Fair-Play çerçevesinde rakibe saygı duyan oyuncular yetiştirmek. Ekip ruhu içinde çalışıyoruz. Yönetim kurulumuzun da desteği ile her kademede iyi işler yapıyoruz.” İfadelerini kullandı

Tonguç KOTAK

Yenicami Kulübü, yenilenen futbol gelişim vizyonu ve takım yapılanması ile ilgili dün bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında A Takım teknik direktörü Sedat Devecioğlu, yardımcı antrenör Özgü Bayraktar, kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu, A2 takımı antrenörü Çağan Çerkez, U15 takımı antrenörü Erdoğan Emiroğulları, akademi sorumlusu Simay Karaman ve akademi antrenörleri İsmail Pirgalı, Şefik Şanlıtürk ve Hasan Özkan hazır bulundu.

Devecioğlu: “Hedefimiz alt yapıdan güçlü oyuncular”

Yenicami A Takımı Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu basın toplantısında hem kulüp hem de akademinin hedeflerini açıkladı.

Devecioğlu, Amacımız A Takım seviyesindeki kadronun %70’ni öz kaynaktan çıkarmaktır. “Biz, Yenicami kültürü içinde oyuncu yetiştirmek amacındayız. Sportif başarının yanında eğitime de önem veriyoruz.” dedi.

Devecioğlu, takımın genel hedef ve özel hedeflerini de açıkladı. Devecioğlu, “Yenicami olarak gelişen ve yenilenen spor dünyasında değişime ayak uydurmak ve kendi değişimini yaratmak amacıyla kulübün vizyonu doğrultusunda kendi vizyonumuzu da güncelleme yapma ihtiyacını hissetmekteyiz. Kulübümüz, ulusal ve uluslararası alanda zirvede yer alan, başarının devamlılık gösterdiği ve ülke futboluna katkıda bulunan çağdaş bir spor kulübü olma amacını ortaya koymuş, saygın, öncü, başarılar üreten, sürekli öğrenen ve gelişen, izleyenleri heyecanlandıran ve ilham veren, gençliği ve öz kaynak gelişimini merkeze alan bir vizyon belirlemiştir. Bu vizyona bağlı kalarak teknik heyet olarak amaçlarımız çağdaş spor anlayışını ve etik değerlerini yaygınlaştırmak, sportif, ruhsal ve bedensel sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra evrensel sporcu etik değerleri, temsil etmeyi, yaratıcı, saygın, çalışkan, ilham veren bir takım kültürü yaratmayı, dürüst ve ilkeli hareket etmeyi, spor alanında bilimsel yenilikleri takip etmeyi ve uygulamayı rakibe, kendine ve spora saygı gösteren bir anlayışı benimsetmeyi misyon olarak benimsemekteyiz.” şeklinde konuştu.

Getir karneyi al hediyeyi

Basın toplantısında konuşan Yenicami Akademi Sorumlusu Simay Kanan ise “Akademi olarak birçok oyuncu yetiştirdik. Akademimiz 6 yılda 11 kupa kazanarak önemli bir görev üslenmiştir. 200’e yakın sporcuyu Fair-Play çerçevesinde rakibe saygı duyan oyuncular olarak yetiştirmek amacımız. Ekip ruhu içinde çalışıyoruz. Yönetim kurulumuzun da desteği ile her kademede iyi işler yapıyoruz. Yenicami Akademi olarak hem derslerinde hem de sporda başarılı gençler yetiştirmek en büyük hedefimiz.”