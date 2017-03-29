Hedef yarı final

Futbolda Koopbank Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak ve yarı finale yükselecek takımlar belli olacak

2 MAÇ GÜNDÜZ:

Saat 14.30’da oynanacak maçlarda Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu İskele Cumhuriyet Stadı’nda, Cihangir ile Küçük Kaymaklı da Cihangir Stadı’nda karşılaşacak. G.Birliği ilk maçtaki 2-1’lik skorun avantajıyla tura yakın taraf olurken Cihangir ile K.Kaymaklı arasındaki 1-1’in rövanşında kazanan taraf yarı finalist olacak

2 MAÇ GECE:

Saat 18.30’da oynanacak maçlarda ise Yalova ile Gençlik Gücü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda GAÜ Çetinkaya ile Türk Ocağı da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Yalova ilk maçtaki 3-0’lık avantajla yarı finale çok yakın. Çetinkaya ile T.Ocağı arasındaki 2-2’nin rövanşında galip gelen turu geçecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Koopbank Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak ve yarı finale yükselecek takımlar belli olacak.

Çeyrek final rövanş ayağında 2 maç saat 14.30’da diğer 2 maç ise saat 18.30’da oynanacak.

Rövanş maçları sonunda iki maçın sonucuna göre eşitlik olması durumunda maç uzatmaya gidecek. Uzatmada da eşitlik bozulmadığı takdirde turu geçen ekibi penaltı atışları belirleyecek.

İskele avantajlı

Gençler Birliği ilk maçta deplasmanda elde ettiği 2-1’lik skorun avantajıyla Baf Ülkü Yurdu’nu bugün sahasında konuk edecek. İskele ekibine her türlü galibiyet ve beraberlik yeterli olacak. Baf’ın ise turu geçmesi için 2 farklı galibiyete ihtiyacı olacak.

Cihangir’de büyük kapışma

Cihangir ile Küçük Kaymaklı arasındaki eşleşmede Ruso’daki çeyrek final ilk maçında 1-1’lik eşitliğin ardından takımlar bu kez Cihangir’de kapışacak. Galip gelenin turu geçeceği rövanş mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

Yalova tura yakın

Yalova, Gençlik Gücü karşısında ilk maçta elde ettiği 3-0’lık avantajla tura yakın taraf. Yalova cezası nedeniyle Gençlik Gücü’nü bugün Girne 20 temmuz Mete Adanır Stadı’nda ağırlayacak. GG’nin turu geçmesi için 4 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Atatürk’te çetin mücadele

Ligde hedefsiz kalan iki takım GAÜ Çetinkaya ile Türk Ocağı 2-2’nin rövanşında bugün Atatürk Stadı’nda karşılaşacak. Kazananın turu geçeceği rövanş kapışmasında başkent ekibinde defans oyuncuları Zihni ve Abbas’ın eksiklikleri teknik heyeti düşündürüyor.

Koopbank Kıbrıs Kupası Çeyrek Final Rövanş Programı:

Bugün:

14.30 İskele Cumhuriyet Stadı Gençler Birliği-Baf Ülkü Yurdu (2-1) Serkan Şimşek

14.30 Cihangir Stadı Cihangir-Küçük Kaymaklı (1-1) Fehim Dayı

18.30 Girne 20 T.Mete Adanır Stadı Yalova-Gençlik Gücü (3-0) Hüseyin Özkan

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı GAÜ Çetinkaya-Türk Ocağı (2-2) Mehmet Malek

NOT: Parantez içindeki skorlar ilk maçlarda alınan sonuçlardır