Hedef son topa kadar mücadele

Basketbolda Koopspor galibiyetiyle ligde ikinci sıraya yükselen Mapfree’de antrenör Kadri Alagöz, Havadis’e önemli açıklamalar yaptı

HEDEF İLK DÖRT:

Mapfree Antrenörü Kadri Alagöz, “Bu yıl zorlu lig içerisinde kendimize ilk 4 içinde yer bulma içerisindeyiz ve bunu da başarmak için ayni ciddiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi

SON ANA KADAR MÜCADELE:

Alagöz, “İlk hedef bir kolej takımı gibi tek yürek olarak bunu sahaya yansıtabilmek, maç içinde de son topa kadar mücadeleyi bırakmayan oyunculardan kurulu bir Mapfree yaratmaktı. Şu anda bu yolda ilerliyoruz” açıklamasını yaptı

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkeler Ligi’nde Koopspor’u mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükselen Mapfree’de Antrenör Kadri Alagöz, Havadis’e önemli açıklamalar yaptı. Alagöz takımı ile gurur duyduğunu ve hedeflerinin bu birlik ve beraberliği sonuna kadar götürmek olduğunu belirtti.

Pes etmeyen bir takımız

Mapfree Anrenörü Kadri Alagöz, “Mapfree olarak ilk hedefimiz savaşan hiç pes etmeyen her maçta sahaya gelen basketbol severlere güzel ve zevkli basketbol izletmektir. Sezona başlarken koyduğumuz hedef geçen yıl son anda kaçırdığımız playoff u bu yıl yakalamak.

Güçlü bütçeleri olan rakiplerimizin arasında ilk 4 içerisinde kendimize yer bulmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de tek şansımızın takım bütünlüğü içerisinde oynayıp, her oyuncudan alabileceğimiz maksimum verimi almaya çalışmak ve bu bilinç içerisinde çalışmaktır” dedi.

Yüreğini sahaya koyacak oyuncularım var

Alagöz, “Bu yıl takımı oluştururken ilk hedef bir kolej takımı gibi tek bir yürek olmayı sahaya yansıtabilmekti. Son topa kadar mücadeleyi bırakmayan oyunculardan kurulu bir Mapfree yaratmak için yola çıktık. Takımdan çok değerli iki arkadaşımız ayrılırken yerlerine takım yapısına uyabilecek Mustafa ve Erdal arkadaşlarımızı monte ettik.

Ayrıca tanıdığım bir oyuncu olan Bojan Petroviç’i de büyük fedakarlık gösteren Oşan ailesi ve Mapfree yönetimi sayesinde takıma katarak hamle şansımızı yükselttik. Bu da çok olumlu yansıdı takımımıza. Bu transferlerin gerçekleşmesinde büyük payı olan Sanlı Çoban’a da çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

Hedef ilk dört

Kırmızı beyazlıların genç hocası Kadri Alagöz, “Her geçen gün takım olarak daha iyi oynuyoruz. Oyuncuların kazanmayı alışkanlık haline getirmesi yolunda büyük aşama kaydediyoruz. Bu yıl zorlu lig içerisinde kendimize ilk 4 içinde yer bulma içerisindeyiz ve bunu da başarmak için ayni ciddiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.