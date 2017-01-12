Hedef siyasi bir çözüm planı

Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde dün önemli bir adım atıldı.

Liderler krize dönüşme potansiyeline sahip harita sunma meselesinde ileri bir adım attılar.

Ve böylece müzakere sürecini bir tık yukarıya taşımayı başardılar.

Haritalar karşılıklı olarak görüldü.

Ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı tarafından güvence altına alındı.

Peki bu durumda herşey bitti mi?

Hayır bitmedi. Ama artık çözüm yoluna iyice bir girildi.

Haritaların sunulmuş olması özellikle Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı altında Kıbrıs Türk tarafının hassas olduğu konularda yakınlaşmalar sağlandığı anlamına geliyor.

Örneğin, kararlarda etkin katılımda, Anayasa’nın değiştirilmesi konusunda söz haklarının eşit olması gibi konularda…

Dönüşümlü başkanlık konusunda da belli ki güvence alındı.

Ama herşey bitmiş değil.

Müzakere masasında daha yapılacak çok iş var.

Ama müzakere sürecinde arabanın devrilmesine neden olabilecek bir virajı liderler arabayı devirmeden almayı başardılar.

Önlerinde başka virajlar da olacak.

Tüm virajları başarı ile almadan, bitiş noktasına arabayı getirmeden bu işin bittiğini söylemek mümkün olmayacak.

Müzakerelerde varılan uzlaşma gereği tüm konular üzerinde mutabakat sağlanmadan diğer konular üzerinde sağlanan mutabakatlar bir anlam taşımıyor.

Bunun için her konuda anlaşılması önemli…

Kıbrıslı Türk lider ile Rum Liderin tek başına anlaşmaları da bütünlüklü bir çözüm için yetmiyor.

Garantörler de anlaşmaya varmak durumunda.

Tabii ki Kıbrıs AB üyesi olduğu için varılacak uzlaşmanın AB’nin birincil hukuku olması için de adım atılmalı.

Böylece anlaşma güvence altına alınmalı.

Kıbrıs konusundaki müzakere süreci bugün Cenevre’de yeni bir aşamaya geçecek.

Garantörlerin de katılımı ile beşli konferans bugün oluşacak.

Beşli konferansta güvenlik ve garantiler görüşülürken, buna paralel olarak mülkiyet, toprak, yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi ve AB konularında açıkta kalan hala üzerinde uzlaşma sağlanamamış konular da yan odalarda liderler ve müzakere ekipleri tarafından ele alınacak.

Beşli konferansın ne zaman biteceği belli değil.

Gelinen aşamada Cenevre’de hedeflenen ortaya siyasi bir çözüm planının çıkması.

Çıkmasa bile böyle bir planın alt yapısı, ya da böyle bir planı oluşturacak unsurlar üzerinde uzlaşma sağlanması.

Bu başarılabilir mi?

Başarılabilir. Müzakerelerde önceki akşam geç saatlerden itibaren ve dün gösterilen niyet ve ortaya konulan performans devam ederse, siyasi bir çözüm planı ortaya çıkabilir.