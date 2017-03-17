Hedef dışa açılım

Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön ve bu dala damga vuran Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, Spor Artı’ya konuk oldular

BUGÜN NE YAPTIK, YARIN NE YAPACAĞIZ YAKLAŞIMINDAYIZ:

Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön, seyirci ve takipçi sayısı artan hentbolda artık önemli dönüşler aldıklarını söyledi. Akyön, Biz bugün ne yaptık, yarın ne yapacağız yaklaşımındayız” diye konuştu

DIŞA AÇILIMI KONUŞUYORUZ:

UKÜ Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, SPOR ARTI’nın ‘dışa açılımla’ ilgili sorusuna “açılmanın vakti geldi” yanıtını verdi. Kayaş, “Değişik branşlarda da açılımı konuşuyor, bütçe çalışmaları yapıyoruz. Günün sonunda bize en uygun zaman ve yerde başlayacağız” diye konuştu

Spor Artı’da hentbol konuşuldu. Önceki akşam yapılan programın konukları bu dalda kategorilerde lig, federasyon ve süper kupaya adeta ambargo koyan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş ile Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön’dü.

Bu arada, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun A Klasman hakemlerinden Kıbrıslı Türk Alper Güllep de programa telefon bağlantısı ile konuk oldu.

Hentbolu sevdirdik

Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön, seyirci ve takipçi sayısı artan hentbolda artık önemli dönüşler aldıklarını söyledi.

SPOR ARTI’nın, sosyal sorumluluk projelerine önem veren ve bu yönde birden fazla organizasyona imza atan iş yapar bir ekibe sahip federasyon olmalarına işaret etmesiyle ilgili Başkan Akyön “Biz bugün ne yaptık, yarın ne yapacağız yaklaşımındayız” diye konuştu.

Akyön, hentbolda kupaları kaptırmayan UKÜ’nün Lig, Federasyon Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğunu ise “Ekip çalışması önemli, başarının sırrı bu. UKÜ’nün başarısı Tarkan hoca yönetimindeki ekibin işi” ifadeleriyle yorumladı.

Büyük ihtiyaç olan çok amaçlı salon projesini tamamladıklarını ve gerekli sözleri aldıklarını da anlatan Hentbol Federasyonu Başkanı, proje için beklemede olduklarını kaydederken UKÜ’nün ev sahipliğindeki müsabakalar için de UKÜ yönetimine teşekkür etti.

Bu arada, Başkan Mustafa Akyön, KTSYD yönetimiyle ortak düzenlenecek ve geliri 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin devam eden tedavisinde kullanılacak “KTSYD KUPASI” için halka çağrıda bulundu.

Akyön, 18 Mart’ta başlayacak organizasyonu sporseverlerin ücretsiz izleyebileceğini ancak dileyenlerin 10 TL değerindeki biletlerden alarak küçük Nefes’in tedavisine anlamlı bir katkıda bulunabileceğini söyledi.

Açılımın vakti geldi

UKÜ’nün hentbolda dikkat çeken başarısını konuştuğumuz UKÜ Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş öncelikle 30 yıldır bu dalla iç içe olduğuna işaret etti. Kayaş’ın, rakiplerine geçit vermeyen UKÜ’nün yıldızlar ve gençlerde ardı ardına elde ettiği şampiyonlukları ve birincilikleriyle ilgili yorumu “Başarılar gelince motive olduk. İşin sırrı çalışmak” oldu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA European University Association) üyesi olduğunu hatırlatan Koordinatör Kayaş, SPOR ARTI’nın ‘dışa açılımla’ ilgili sorusuna “Açılmanın vakti geldi” yanıtını verdi.

Avrupa üniversitelerinin katıldığı organizasyonlar yanı sıra katılabilecekleri diğer spor platformlarıyla ilgili üniversitenin çalışmalar başlattığını anlatan UKÜ Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, “Değişik branşlarda da açılımı konuşuyor, bütçe çalışmaları yapıyoruz. Günün sonunda bize en uygun zaman ve yerde başlayacağız” diye konuştu.

Alper Güllep telefonla konuk oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun A Klasman hakemlerinden Kıbrıslı Türk Alper Güllep de telefon bağlantısı ile SPOR ARTI’ya konuk oldu. Federasyonun bugüne kadar alt klasman müsabakaları da dahil, aynı zamanda uluslararası plaj voleybol organizasyonlarında da görev alan Güllep, katıldığı organizasyonlar ve görev aldığı müsabakalar konusunda bilgi verdi. Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön, programda 20 yıldır hakemlik yaptığını belirten, Alper Güllep’in tecrübelerinden yararlanmak ve misafir etmek istediklerini açıkladı.