31 Ocak 2017

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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
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HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır’da tutuklandı.

Diyarbakır’da hakkındaki terör soruşturması kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.

Diyarbakır’da nöbetçi mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında “yakalama” kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Bilgen, nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Bilgen, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

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Havadis Gazetesi

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