29 Ocak 2017

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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen gözaltına alındı

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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen gözaltına alındı
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HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır’da yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Ankara’da gözaltına alındı

 

Diyarbakır’da yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında “zorla getirme” kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara’da gözaltına alındı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmeyen, hakkında “zorla getirme” kararı bulunan Bilgen, İstanbul’a hareket etmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı’nda polislerce gözaltına alındı.

Bilgen’in emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.

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Havadis Gazetesi

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