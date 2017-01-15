15 Ocak 2017

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HDP, Genel Kurul’a geri dönme kararı aldı

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HDP, Genel Kurul’a geri dönme kararı aldı
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HDP’nin anayasa değişikliği görüşmelerinin oturumlarına katılmama kararı üzerine tüm maddelerin aralıksız görüşülmesi kararı çıktı. HDP’liler karar üzerine Genel Kurul’a döneceklerini açıkladı

 

HDP, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’a, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada kullandığı ‘soykırım’ ifadesinden dolayı 3 birleşime katılmama cezası verilmesi üzerine Genel Kurul görüşmelerine 1 gün katılmama kararı aldı.

HDP’lilerin katılmaması ile maddeler üzerindeki görüşme süresinin azalması ile birlikte tüm maddeler üzerinde görüşmelerin bu gece sabaha kadar tamamlanması kararı verildi. 13. ve 14. maddelerin hızlı bir şekilde kabul edilip 15. madde için oylamanın başlamasının ardından HDP’liler Genel Kurul’a dönme kararı aldı.

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Havadis Gazetesi

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