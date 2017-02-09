Hayvanseverlerden Mira için eylem

Girne Kaza Mahkemesi’nin bugün aldığı ara emrine göre, Mira’nın Ayşen Kanburoğlu’ndan alınmasına karar verildi. Mira’yı almak için Polis eşliğinde eve gidildiğinde Kanburoğlu ile köpeğin kayıplara karıştığı öğrenildi.

Girne’de “sahibi” tarafından şiddete uğrayan ve bu nedenle koruyucu aileye verildikten sonra Girne Belediyesi tarafından şiddet gördüğü eve geri gönderilen Mira, Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün alınan ara emriyle şiddet gördüğü evden ikinci kez alınacaktı. Ancak kararın uygulanması için eve giden yetkililer, ilk olarak eve alınmadı, Polis eşliğinde gidildiğinde ise Ayşen Kanburoğlu ile köpeğin kayıplara karıştığı öğrenildi.

Hayvanseverler Girne Polis Müdürlüğü Önünde

Girne Belediyesi tarafından kendisine işkence eden sahibine geri verilen Mira, mahkemenin köpeği alma kararı sonrası Ayşen Kanburoğlu tarafından alıkonuluyor.

Kanburoğlu ve köpeği arayan Polis, henüz bir sonuca ulaşmış değil. Hayvanseverler ise şu sıralarda Girne Polis Müdürlüğü önünde toplanıyor.