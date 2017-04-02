Hayvancının çilesi

Yeniboğaziçi’nde küçükbaş hayvan üreticileri, mandıralarını jeneratörle aydınlatıp, hayvanlarına tankerlerle su taşıyor. Mandıraların yolu kışın çamurdan, yazın toz topraktan geçilmiyor

SU TANKERLERLE TAŞINIYOR: Yeniboğaziçi’nde mandıralar bölgesinde su ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli altyapı yok. Küçükbaş hayvan üreticisi, hayvanları için ihtiyaç duyulan suyu civar köylerden tankerlerle satın alarak temin ediyor

TRAFO VAR, ENERJİ YOK: Yeniboğaziçi’nde konutların ve iş yerlerinin enerjisini sağlayan trafo, mandıralar bölgesinde kurulu ancak mandıralarda enerji yok. Cebinde parası olan üretici enerji ihtiyacını jeneratör yardımı ile sağlıyor, parası olmayan karanlığa mahkum

ÇAMURA BATA ÇIKA: Yeniboğaziçi’nde mandıralar bölgesinin doğru dürüst bir yolu da yok. Yazın toz toprak kaldıran yol kış aylarında çamurdan geçilmiyor. Arazi araçları dahi Yeniboğaziçi’nde mandıralar bölgesinde kışın çamura saplanıyor, çekici yardımı devreye giriyor

Duygu ALAN

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren küçükbaş hayvan üreticileri, mandıralarında altyapı olmadığından şikayet etti.

Mandıralar bölgesinin doğru dürüst bir yolu olmadığından yakınan küçükbaş hayvan üreticileri, yıllardır elektrik enerjisi sorununun da çözümlenmediğini kaydetti.

Yeniboğaziçi’nde küçükbaş hayvan üreticileri, mandıralar bölgesinde su altyapısı da olmadığı için hayvanların ihtiyacı olan suyu civar köylerden satın alarak tankerlerle taşımak zorunda kalıyor.

Mandıralar bölgesindeki parseller ise rant kapısı oldu. Aktif hayvancılık yapmayanlara da devlet tarafından mandıra yeri tahsis ediliyor.

Havadis, Yeniboğaziçi’nde küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etti, üreticilerin sorunlarını dinledi. Ziyarete, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier de eşlik etti.

“8 yılda bir arpa boyu yol alınmadı”

Yeniboğaziçi’nde üreticiler, mandıralar bölgesine elektrik enerjisinin bağlanması için yaklaşık 8 yıl önce ilgili mercilere başvuruda bulunduklarını o dönem bu işlem için gerekli olan 400 bin TL’lik kaynağın 360 bin TL’sinin devlet tarafından karşılanması için anlaşmaya varıldığını, üreticilerin de kendi aralarında geri kalan 40 bin TL’lik kaynağı sağlamak için para topladıklarını anlattı.

Üreticiler bu amaçla kendi aralarında toplamda 23 bin TL toplayabildiklerini ve bu parayı kooperatife yatırdıklarını söyledi.

Üreticiler, “Biz de taşın altına elimizi koyduk ve 23 bin TL toplayıp kooperatife yatırdık ancak devlet hiçbir adım atmadı aradan 4 yıl kadar geçti, mandıralar bölgesine köyün enerji ihtiyacı için trafo yapıldı maliyet, mandıralara enerji gitmesi için gerekli olan kaynak ihtiyacı da 260 bin TL’ye düştü. Mandıraya enerji bağlanması için yeniden dilekçe yaptık ama bugün oldu bu hususta bir arpa boyu yol alınmadı” diye sitem etti.

Şenyapılı: Üreticinin ne çektiğini gören bilir

Yeniboğaziçi Muhtarı Hilmi Şenyapılı, bölgedeki hayvan üreticilerinin sorunlarına çözüm üretilmesi konusunda devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

Şenyapılı, “Devlet yetkililerini Yeniboğaziçi’ne davet ediyorum. Buyursun, gelsinler, sorunları yerinde incelesinler ve burada faaliyet gösteren hayvan üreticilerinin çözümsüz kalan sorunlar yüzünden neler çektiğini görsünler” diye konuştu.

Şenyapılı, “Mandıralar bölgesinde elektrik sorunu var, su yok, suyu mandıralara tankerlerle taşıyorlar, düzgün bir yol yok, yağmurda çamura batıp çıkıyorlar. Yetkililerden beklentim bir an önce üreticinin sorunlarının çözülmesi yönündedir” dedi.

Güvenlier: Üretim, politika malzemesi yapılmaz

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, soğuk buzluk, süt buzluğu ve sağma sistemleri ile ilgili devletin uyguladığı hibe programları olduğunu, 2018 yılı itibari ile sıcak sütün alınmaması yönünde devletin bir çalışması olduğunu kaydetti.

Güvenlier, “Eğer Yeniboğaziçi’nde mandıralar bölgesine enerji bağlanmazsa bu üreticiler bu buzlukları aldığında nasıl çalıştıracaklar?” diye sordu.

Devletin öngördüğü sistemin dünyada uygulanan ve kabul edilir bir sistem olduğunu söyleyen Güvenlier, “Ancak bu sistemi hayata geçirmeyi öngören devlet önce bunun altyapısını yapacak ve üreticinin bu husustaki problemlerini çözecek” diye konuştu.

Güvenlier, şunları söyledi: “Hala daha geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapan tek ülke KKTC’dir. Üretim, her yerde temeldir. Bugün AB’de yıllık bütçenin yüzde 52’si üretime ayrılmıştır. Üretim politika malzemesi yapılmaz.”

Alpay Orhan Güvenlier, üreticinin elini taşlın altına koymaya hazır olduğuna işaret ederek devletin de üzerine düşeni bir an önce yapması gerektiğini ve problemlere çözüm üreterek üreticiyi geleceğe hazırlaması gerektiğini ifade etti.

Üretici ne dedi?

Mehmet Güryeler:

“Lefkoşa Kaymakamı, yaklaşık 8 yıl önce mandıralar bölgesine elektrik enerjisinin getirilmesi için kendi aramızda bir miktar para toplamamızı ve kooperatife yatırmamızı önerdi. O zaman bu işin maliyeti 400 bin TL’ydi. 360 bin TL’yi devlet karşılayacaktı. Üreticiler toplamda 23 bin TL topladık, kooperatife yatırdık. Aradan 4 yıl geçti hiçbir çalışma başlatılmadı. Bu kez mandıralar bölgesine köy için trafo yapıldı maliyet 260 bin TL’ye düştü. Yeniden dilekçe yaptık fakat sonuç alamadık. Üretici de parasını geri aldı. Tüm köylerde mandıralarda elektrik de su da yol da var, bizde hiçbiri yok. Artık çözüm bekliyoruz.”

Koray Diran:

“5 ay önce yeni mandıra yeri aldım, belediye başkanı, ‘sen hayvanlarını götür ben yol sorununu çözeceğim” diye söz verdi. Mandıramı yaptım ve hayvanlarımı mandıraya taşıdım. Yol ile ilgili bir adım atılmadı, kış ayında yağan yağmurlarda mandıralar bölgesi çamur deryasına döndü, battık çıktık. Tekrar gittik belediyeye, çözüm talep ettik, belediye toprağı sıyırdı yol iyice bozuldu. Ne elektrik enerjisi ne su şebekesi ne de düzgün bir yol var. Kışlı yazlı eziyet çekiyoruz. Su taşımadan ezildik, enerjiyi jeneratör ile sağlamaya çalışıyoruz. UBP ve DP hükümetinden olanlardan yardım istedik, politik çıkarları uğruna yanaşmadılar. Biz kimseyi suçlamıyoruz, sadece yardım istiyoruz, çözüm istiyoruz.”

Cafer Nayi:

“Yeniboğaziçi’nde mandıralar bölgesinde sorunlar saymakla bitmiyor. Mandıralar bölgesinde ciddi altyapı eksikliği var. Hayvanlarımızın ihtiyacı olana suyu tankerlerle taşıyoruz, çünkü bölgede su şebekesi yok. Önümüz yaz. Hayvanlar günde en az 2 ton su ister. Yıllardır elektrik enerjisi bağlanmadı, cebinde parası olan gitti jeneratör aldı, parası oldukça benzinini alıp çalıştırıyor, mandırasını aydınlatıyor. Mandıra yolu diye bir şey de yok. Bir gün yağmur yağsın mandıralara giremiyoruz, bölge adeta çamur deryası oluyor. Biz kimseyi suçlamıyoruz, amacımız kavga etmek değil tek derdimiz sorunlarımızın çözümlenmesidir. Artık usandık.”

Ahmet Amut:

“Yeniboğaziçi’nde mandıralar bölgesinde yıllardır ne elektrik var ne su ne de doğru dürüst bir yolu var. Üretici bu sorunların cefasını yazlı kışlı çekiyor. Elektrik yok, kış aylarında jeneratör kullanmak zorunda kalıyoruz, su yok hayvanların içme suyunu tankerlerle satın alıyoruz. Yol problemi var, özellikle yağmurlu günlerde ciddi sıkıntı yaşıyoruz, yol çamur oluyor, geçemiyoruz. Mandıranın yanına yüksek gerilim hattı geldi hemen yanı başında olan bana ait su kuyusu kısmen yıkıldı, temizleyemiyoruz. Trafo var enerji yok, yol var geçilmiyor, su şebekesi yok, susuzluk yaşıyoruz. En kısa sürede çözüm bekliyoruz.”

Mustafa Köseoğlu:

“Ben de küçükbaş hayvan üreticisiyim ama defalarca başvuruda bulunmama rağmen mandıralar bölgesinden bir yer alamadım. Hayvanlarımıza evimin hemen yanındaki bir alanda bakıyorum. Ama bugün Yeniboğaziçi’nde mandıralar bölgesinde yeri olup da hayvan üreticiliği yapmayan o yerleri boşuna işgal eden kişiler var. Bu bir haksızlıktır. Fakat mandıralar bölgesinde yeri olanlar da elektrik enerjisi, su ve yol olmadığından şikayetçi. Yetkililerden sorunlarımıza çözüm üretmelerini bekliyoruz.”

Halil Durmaz:

“Yeniboğaziçi’nin enerji ihtiyacını sağlayan trafo mandıralar bölgesine yapıldı ama mandıralarda enerji yok. jeneratör bulursak sütü sağarız. Zamanında üretici elini taşın altına koydu ve kendi aramızda para da topladık ama bu konuda bir adım atılmadı. Mandıralarda su da yok, hayvanlara suyu tankerlerle taşıyoruz. Mandıra yolu olarak kullanılan açık alanlar ise kışın çamurdan yazın toz topraktan geçilmiyor. Yıllardır bu sorunların biri bile çözümlenmedi. Artık isyan noktasına geldik.”