Hayvancılık Dairesi balon balığı başına 3 TL ödeyecek

Hayvancılık Dairesi balon balığı başına 3 TL ödeneceğini açıkladı.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, balon balığının balıkçılık malzemelerine verdiği zararlara karşılık yıl içerisinde, sportif yarışmalar dâhil avcılığı yapılan balon balıklarını Hayvancılık Dairesi’ne teslim eden izinli mesleki balıkçılara adet başına 3 TL destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi.

Balon balığı alımlarının başladığı kaydedilen açıklamada, alımların Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt Kaza Hayvancılık Dairelerinde pazartesi-cuma günleri; Erenköy Bölge Hayvancılık Dairesi’nde cuma günleri yapılacağı kaydedildi.

Alımların 31 Aralık’a kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, teslim sırasında KKTC kimlik kartı ve fotokopisi sunulması gerektiği ve balıkların imza karşılığı alınacağı belirtildi.

Balon balıklarının kuyruk teslimi olarak alınacağı ve teslim alınan balon balıkları karşılığında ekli tutanak verileceği de duyuruldu.