19 Şubat 2017

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Hayvan Üreticileri Eylem Yapacak

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Hayvan Üreticileri Eylem Yapacak
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, yarın eylem yapacak.

 

Eylem gerekçeleri arasında 2017 Tarımsal Destek Paketi, zamlar ve süt fiyatlandırması bulunuyor.

Hayvan üreticileri bu gerekçelerin yanı sıra Hükümetin belli imalatçıların yararına hareket ettiğini savunuyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yarın düzenleyeceği eylemde bu kez araçlar kullanılmayacak.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları BRT’ye yaptığı açıklamada, üreticilerin talepleri ve sorunlarına yönelik Hükümet tarafından bir açılım yapılmadığına değindi.

Üreticiler için diyalog kapısının açık olduğuna vurgu yapan Naimoğulları, “ancak şu ana kadar böyle bir girişim yapılmadı” dedi.

Üreticinin haklarını savunabilmek için eylem yapma kararlığının sürdüğüne işaret eden Naimoğulları, eylemlerin saat ve yerinin yarın netleşeceğini kaydetti.

“Üretici, halkı karşısına alacak eylemler yapmayacaktır” diyen Naimoğulları, araçlı eyleme gidilmeyeceğini ve sadece üreticiyi ilgilendiren noktalarda bulunacaklarını’ bildirdi.

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