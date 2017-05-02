Hayati tehlikesi devam ediyor

İbrahim Atar’ın yaşamını kaybettiği trafik kazasında tutuklanan araç sürücüsü 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova’nın tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı. Kazada yaralanan Hüseyin Doğan ise hala yoğun bakımda

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda 27 Nisan tarihinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına sebep olmakla suçlanan Dilnaz Mamedova aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Mamedova aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, polis kazayı gören görgü tanıklarının ifadesine ulaştı.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Feray Okuçlu ve Umut Şanverdi hayati tehlikeyi atlatırken, Hüseyin Doğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mamaedova, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek zanlı Dilnaz Mamedova’nın önceki gece yönetimindeki ED 760 plakalı salon aracı ile Girne’ye doğru seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini anlattı.

Polis çavuşu Hatice Zeybek, zanlının dikkatsizlik sonucu kaybettiği direksiyon hâkimiyeti nedeniyle, yönetimindeki araç ile yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak yolun solundan çıkıp akasya ağaçlarına çarparak durduğunu anımsattı.

Polis çavuşu Hatice Zeybek, Dilnaz Mamedova’nın kullanımındaki ED 760 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Atar, Feray Okuçlu Hüseyin Doğan ve Umut Şanverdi’nin Lefkoşa Hastanesi’ne kaldırıldığını, Atar’ın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

Zeybek, araçta yolcu olarak bulunan Okuçlu ve Şanverdi’nin normal serviste tedavisinin devam ettiğini Doğan’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekti.

Polis çavuşu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturma amaçlı 2 gün daha poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.