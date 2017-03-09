Hawking uyardı: Sonumuzu getirebilir

Daha önce yapay zeka ve insanoğlunun uzaylı bir medeniyetle iletişim kurması durumuna karşı benzer uyarılarda bulunan Hawking, medeniyetimizin başladığı günden bu yana saldırganlığın hayatta kalmak için işlevsel bir şey olduğunun altını çizdi ve şu uyarıda bulundu: “Günümüzde, bu saldırganlığın nükleer ya da biyolojik savaş yoluyla insanoğlunun sonunu getirmesi mümkün.”