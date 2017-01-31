Havadis ve Atakom işbirliği

Gazetemiz Havadis’in futbolda her hafta belirlediği başarılılara verdiği ödüller için Atakom Limited ile yeni anlaşmaya varıldı

NAKİT PARA VE PLAKET: Futbolda sezonun ikinci devresinde Havadis Spor Servisi tarafından her hafta belirlenecek başarılı futbolcu, antrenör ve hakeme Atakom Limited ile varılan anlaşma neticesinde 200’er TL nakit para ödülü ve başarı plaketi takdim edilecek. İlk ödüller yarın verilecek

Havadis Gazetesi Spor Servisi tarafından futbol sezonunda her hafta oynanan maçların ardından belirlenen haftanın başarılılarına verilen ödüller sezonun ikinci devresinde yeni sponsor aracılığı ile takdim edilecek.

Havadis Gazetesi ile Atakom Limited arasında anlaşma imzalanırken sezonun ikinci devresinde seçilecek haftanın başarılılarına nakit para ve plaket takdimi yapılacak.

Buna göre sezonun ikinci devresinde oynanacak maçların ardından belirlenecek haftanın futbolcusu, haftanın teknik adamı ve haftanın hakemine ödül olarak 200’er TL’lik para ödülü ile anı plaketi verilecek.

Havadis Gazetesi’nde düzenlenecek törende haftanın başarılılarına ödülleri farklı spor adamları ve gazete emekçileri tarafından takdim edilecek.

Ülkemize Ülker firmasına ait ürünleri de getiren Atakom Limited ile Havadis Gazetesi arasında yapılan anlaşma metnine Atakom Limited adına Mert Atakan ve Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy imza koydu.

Özsoy, yapılan anlaşma ile ilgili olarak haftanın başarılısı olarak belirlenecek olanlara daha güzel bir armağan sunulacak olmasından dolayı Atakom Limited ve direktörlerinden Mert Atakan’a teşekkür ederken, geçmişte bu ödül törenine ev sahipliği yapan İpekay Limited’e de verdiği katkılarından dolayı teşekkür etmeyi unutmadı.

Süper Lig’de 16. haftanın tamamlanmasıyla birlikte ilk ödüller de yarın verilecek.