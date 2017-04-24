Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığı, hafta ortasından sonra 32 dereceye kadar çıkacak.
Meteoroloji Dairesi, yarından başlayıp 1 Mayıs’a kadar alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava sürecek; en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde hafta ortasına kadar 25 – 28 ºC, daha sonra ise 29 – 32 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar; Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
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