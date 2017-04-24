En Üst

24 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Yaşam
Hava Durumu

Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıkacak

Tarih:
Bir yorum bırakın
12 Görüntüleme
Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıkacak
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Hava sıcaklığı, hafta ortasından sonra 32 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi, yarından başlayıp 1 Mayıs’a kadar alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava sürecek; en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde hafta ortasına kadar 25 – 28 ºC, daha sonra ise 29 – 32 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King