Hatalı dönüşün bedeli ağır oldu

Ercan-İskele Anayolu’nda dün sabah iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Salih Boz itfaiye yardımı ile kurtarıldı

Devrim DEMİR

Ercan-İskele Anayolu’nda 25 yaşındaki sürücü Salih Boz’un dikkatsiz sürüşü kazaya neden oldu.

Cihangir’de Karavezirler Petrol İstasyonu yakınlarında, dün sabah saat 09.30 sıralarında yaşanan kaza korkuttu.

Yönetimindeki DJ 645 plakalı salon araçla anayolda öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapmaya çalışan 25 yaşındaki sürücü Salih Boz, karşı istikametten gelmekte olan 34 yaşındaki Pembe Şah’ın kullandığı JK 269 plakalı arabanın önünü tıkadı.

İki arabanın yüz yüze çarpışması sonucu oluşan kazada, Salih Boz DJ 645 plakalı araç içinde sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarılan Boz ve hafif yaralanan Pembe Şah ambulanslarla Lefkoşa Hastanesi’ne sevk edildiler.

Boz’un tedavisi devam ediyor

Edinilen bilgide kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Salih Boz’un sağ el ve sağ bacağında kırıklar ve vücudunun birçok yerinde çarpmaya bağlı yaralanmalar oluştu.

Trafik akışı aksadı

Ercan-İskele Anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen kazanın ardından, bölgeye giden polis ekipleri başka bir kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi alarak, araçlar çekilene kadar trafiği bir süreliğine durdurdu.

Araçların çekilmesi ile yol yeniden trafik akışına açıldı.