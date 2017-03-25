Hatalar ön plandaydı

Ligde hedefi kalmayan ve kupaya odaklanan GAÜ Çetinkaya ile bir an önce alt sıralardan uzaklaşıp geriye kalan haftalarda “Asansör Takım” hüviyetinden kurtulmak isteyen Gençlik Gücü arasındaki başkent mücadelesinin galibi Yeşil Beyazlılar oldu.

Her ne kadar kupadaki ilk maçın dezavantajlı skoru GG’nin kupaya veda edeceği yönünde olsa da bu galibiyetle ligde oldukça rahat bir pozisyona gelmeleri onlara kupa rövanşında “Barca dönüşü” yapabilmelerine olanak sağlayacak cinsten oldu.

Ancak dün akşam 10 kişi kalan rakibi karşısında sergilediği korkak futbolla bunu asla beceremezler.

Futbol kalitesi düşük geçen başkent kapışmasında iki takımda da önemli eksikler vardı.

Çetinkaya, maça Abbas ve 18’de olmasına rağmen kupa rövanşı düşüncesiyle sakatlığı bulunan Esin’den yoksun çıktı.

GG’de ise sakat Uğur ve savunmanın önemli isimlerinden kart cezalısı Hüseyin yoktu.

4 golün kaydedildiği ilk devrede gollerin ikisi penaltılardan gelirken gollerde gerek kaleci gerekse de savunma hataları ön plandaydı. GG’nin kazandığı penaltı sonrasında Zihni’ye çıkan kırmızı kartı tribünden görerek değerlendirme şansımız çok az. Ancak yayıncı kuruluş görüntülerine göre elin açık olduğu söylendi.

Çetinkaya’nın eksik kalmasıyla GG’nin direnci de yerindeyken tüm ipleri eline alacağı ve skoru arttırabileceği tezimi Niyazi hoca çürüttü.

Anlamsız bir şekilde skor 2-1 iken GG geriye yaslanarak Çetinkaya’nın top yapmasına ve üzerine gelmesine izin verdi. Nitekim devre bitiminde Gabira’nın katkısı ile ceza alanı içinde Addo’nun hatası maça yeniden denge getirdi.

İkinci yarıda süre ilerledikçe iki takımın da orta alanı düştü. Dere tepe dümdüz geçilen ikinci bölgelerden iki takım da tehlike yaratmaya çalıştı. Niyazi hoca topu ileriye taşımak ve ayaklarında tutma adına Debola ve Hakan Altın değişiklikleriyle yerinde bir hamle yaptı. Skor 2-2 iken 69’daki Faye’nin şutunda Gökhan’ın kaleye doğru giden topu elle kesmesini herkes görürken hakem İhsan Payas’ın görememesi saç baş yoldurttu.

Bu karar gerçekten ağır olurken maçta son sözü kaleci Ufuk’un hatasında Debola söyledi ve GG 1+2 puanın sahibi oldu.

Gün adına Çetinkaya’da Dodja, GG’de ise Hascan sahada en diri görüntü veren isimlerdi.