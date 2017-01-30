30 Ocak 2017

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Kıbrıs

Hasta yakınına insanlık dışı muamele

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Hasta yakınına insanlık dışı muamele
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Gazimağusa Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan hasta yakınına “bir bardak sıcak su gidip alan” vatandaşa insanlık dışı muamele.

Yaşlı kadına “bizden izin almadan niye alıyorsun, benim sinirlerimi bozma” diye bağırıp çağıran hemşire yaşlı kadını ağlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ağlayarak olayı anlatan yaşlı kadın, yıllarca eşini hastaneye getirdiğini, üç gün üç gecedir hastanede eşinin başında yattığını, bir fincan su isteyince hemşirelerin kendisini azarladığını söyledi.

 

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Havadis Gazetesi

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