13 Ocak 2017

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Haşim Volkan “Haftanın Konuğu”ydu  

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Haşim Volkan “Haftanın Konuğu”ydu  
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BEĞENİLDİ: Radyo Havadis’te “Haftanın Konuğu” isimli program Seda Günsoy Çağda’nın sunumuyla dinleyicilerle buluştu.  İlk Konuk ülkemizin başarılı Dj’lerinden ve sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarından kendine has mizacıyla sevilen isim Haşim Volkan’dı

Dinleyicilere yeni programlarla buluşan Radyo Havadis, yepyeni program içerikleriyle dinleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Seda Günsoy Çağda’nın sunduğu “Haftanın Konuğu” programında Haşim Volkan stüdyo konuğuydu. Birçok dinleyicinin mesaj atarak soru yönelttiği program’da Haşim Volkan soruları yanıtladı.

 Haşim Volkan’dan yeni projeler

Haşim Volkan mesleki hayatında dj’liğin önemli yer tuttuğunu vurgulayarak sektörel değerlendirmeleride göz ardı etmedi. Mesleki yaşamına yeni bir soluk katmayı hedefleyen Haşim Volkan sevenleriyle birlikte yeni işler yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

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Havadis Gazetesi

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