Hasan Karlıtaş güven tazeledi

Lefke Turizm Derneği’nin 4. Olağan genel Kurulu dün yapıldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Turizm Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu toplantısı dün yapıldı ve Dernek Başkanlığı’na oybirliğiyle Hasan Karlıtaş seçildi.

Lefke Gardens Otel’de yer alan genel kurul toplantısında Tüzük değişikliği, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları belirlendi. Kurullarda görev yapacak isimler şöyle:

Yönetim Kurulu: Hasan Karlıtaş( Başkan), Türkay Fotalı ( Asbaşkan), Nermin Şanlıdağ (Genel Sekreter), Özdemir Şanlıdağ (Mali İşler Sorumlusu), Ergun Taşkın (Turizm Sorumlusu), Şansel Kırca (Sosyal İşler Sorumlusu), Elvan Yolaç (Halkla İlişkiler Sorumlusu), Vedat Çağanağa (Projeler Sorumlusu), Cem Kızılgök ( Basın Yayın ve Tanıtım Sorumlusu), Silvan Yaşlı (Faal Üye), Aliye Büyük (Faal Üye), Vesile Evrim (Faal Üye) Cumali Karakuş (Faal üye), Cemal Yorulmaz (Yeşilırmak Temsilcisi), Deniz Solyalı (Yeşilyurt Temsilcisi), Yusuf Nidai (Bademliköy Temsilcisi), Gökhen Borhan (Bağlıköy Temsilcisi),

Disiplin Kurulu: Aslı Gönen, Kubilay Öğütveren, Pembe Coşkun, Hülya Kasap).

Denetleme Kurulu: Nazif Kubilay, Teoman Oktay, Buğçe Atakan.

Festival Komitesi: Cumali Karakuş, Elva Yolaç, Özdemir ŞAnlıdağ, Şansel Kırca.

Proje Komitesi: Vedat Çağanağa, Gönül Taşkın, Ergun Taşkın, Hasan Karlıtaş.

Cittaslow Komitesi: Nermin Şanlıdağ, Hasan Karlıtaş, Silvan Yaşlı, Cem Kızılgök, Efem Okkıran, Nazif Kublay, Hidayet Özuysal, Aliye Büyük.

Eğitim Komitesi: Nuray Gazi, Nalan Akdağ, Vesile Evrim, Kubilay Öğütveren.