2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cenevre’de “harita” sunmanın ciddi bir adım olduğunu belirterek, bunun çok önemli olduğunu söyledi

DOĞRU ADIM: Talat: Haritalar sunuldu, harita tabusu yıkıldı. Çözüm istemeyenler bu tabunun devam etmesini istiyorlardı. Harita sunmayınca çözüm olmayacağı tabusu yıkıldı. 1 puan farkla birbirlerine harita sundular. Bu çok önemli bir gelişme, sunulmasaydı çözümün önündeki en büyük engel olacaktı

AKINCI RİSK ALDI: Talat: Akıncı tutuk davranmadı. Son derece kararlı ve risk alan bir davranış ortaya koydu. Anastasiadis, kendi ret cephesi ile karşı karşıya kalırken Akıncı, Türkiye’yi yanına alarak, Türkiye ile birlikte hareket ederek ret cephesini es geçti. Böyle bir rahatlığı oldu. Ret cephesi istediğini söylesin

KIBRIS TÜRKÜ BU GÜVENCEYİ İSTİYOR: Talat: Benim endişem; özellikle Yunan tarafının ve Rum tarafının maksimalist tutumları devam ederse görüşmeler çökebilir. Eğer Türkiye’nin garantörlüğü devam etmezse bu anlaşma referandumdan geçmez. Çünkü Kıbrıs Türkü yeterli güvenceyi istiyor

Duygu Alan’ın röportajının tamamı bugün gazeteniz Havadis’te