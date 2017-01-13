Harita feveranı

Cenevre’de bulunan koalisyon ortakları UBP ile DP’nin Genel Başkanları ortak bir açıklamayla Cumhurbaşkanı Akıncı’nın harita sunmasına tepki gösterdi

MUTABAKATA TERS: UBP-DP ortak açıklaması: Halkın sosyo-ekonomik yapısı üzerinde yaratacağı olumsuzluklara rağmen harita verilmesi, gerek mevcut mutabakata, gerekse çözüm parametrelerine ters

DEMOKRATİK DUYARLILIK BEKLENTİSİ: Ortak açıklama: Cenevre’de süren müzakere sürecinde olumsuz ve kaygı verici durum yaratıldı. Görüşmelerin yürütülmesinde daha katılımcı ve demokratik duyarlılık içerisinde davranılmasını bekliyoruz

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, halkın sosyo-ekonomik yapısı üzerinde yaratacağı olumsuzluklara rağmen harita verilmesinin, gerek mevcut mutabakata, gerekse çözüm parametrelerine ters düştüğünü vurgulayarak, bunun ayrıca müzakere stratejisi olarak son derece sakıncalı olduğunu söyledi.

Özgürgün ve Denktaş, Cenevre’de süren Müzakere sürecinde olumsuz ve kaygı verici durum yaratıldığını söyleyerek, bu durumu üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Cenevre’de yaşanan müzakere sürecini değerlendirdi.

Özgürgün ve Denktaş’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daveti üzerine müzakere sürecinin devamı niteliğinde yapılmakta olan görüşmelere katkı koymak amacıyla, Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları ve aynı zamanda Hükümet ortakları olarak Cenevre’de bulundukları ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cenevre’de bulunduğumuz dönem içerisinde, görüşmelerin sadece ilk gününde Müzakereci Özdil Nami tarafından siyasi parti başkanları ve temsilcilerine temaslar hakkında bilgi verilmiş ve görüşlerimiz alınmıştır. Partilerimiz, verilen bilgiler ışığında bir değerlendirme yaparak görüş ve önerilerimizi yazılı olarak salı sabahı Cumhurbaşkanı’na iletmiştir.

Bunu takip eden diğer iki gün içerisinde, tüm beklenti ve girişimlerimize rağmen bizimle herhangi bir iletişim kurulmadığı gibi herhangi bir brifing de verilmemiştir. Buna karşın, basına yansıyan ve eldeki bilgiler ışığında ikinci bir değerlendirme yapılmış, görüş ve önerimiz yazılı olarak çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı’na iletilmiştir. Aynı gün içerisinde, ısrarlı taleplerimize rağmen Hükümetimizle herhangi bir istişare yapılmadan Birleşmiş Milletlere, Rum tarafıyla birlikte bir harita önerisinde bulunulduğu öğrenilmiştir.”

“Kritik konularda mutabakata varıldığını söylemek mümkün değil”





Toprak konusunun harita ve rakam boyutlarının görüşmelerin en son aşamasında ve diğer dört başlıkta yeterli ilerleme sağlanması halinde ele alınacağı hususunda taraflar arasında mutabakat bulunduğu anımsatılan açıklamada, “Halbuki dönüşümlü başkanlık, iki kesimlilik, mülkiyet, kararlara etkin katılım ve birincil hukuk gibi çok kritik konularda nihai mutabakata varıldığını söylemek mümkün değildir” denildi.

Bu koşullarda, halkın sosyo-ekonomik yapısı üzerinde yaratacağı olumsuzluklara rağmen harita verilmesinin, gerek mevcut mutabakata, gerekse çözüm parametrelerine ters düştüğünü vurgulanan açıklamada, bunun ayrıca müzakere stratejisi olarak son derece sakıncalı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaratılmış bulunan bu olumsuz ve kaygı verici durumu üzüntü ile karşıladığımızı ifade eder, halkımızın yaşamsal hak ve çıkarlarının ele alınmakta olduğu bu kritik dönemde görüşmelerin yürütülmesinde daha katılımcı ve demokratik duyarlılık içerisinde davranılmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.”