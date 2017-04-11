Hareketli setler gençliği çekti

GİRNE GECELERİNE AKTILAR: Daimi DJ’leri Umut Özsoy ve Emre Üstünkaya ile coşan Mad Club’ta eğlenceye doyanlar arasında tanınmış simalar da vardı

Girne’de hizmet veren Mad Club eğlencesi geçtiğimiz cumartesi gecesi de coşkuda hız kesmedi. Daimi DJ’leri Umut Özsoy ve Emre Üstünkaya ile hareketlenen mekanda objektiflerimize oldukça renkli görüntüler takıldı.

Kaliteli müziği, ilgi çekici dekorasyonu ve hizmet anlayışı ile gençliğin ve eğlence severlerin gözdesi haline gelen mekanda ülkemizin tanıdık simaları da vardı. Birbiri ardına çalınan hit şarkılar eşliğinde ritme ayak uyduran konuklar haftanın stresini bir güzel üzerlerinden attı.