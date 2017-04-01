Hapiste uslanacaklar

Uyuşturucu “ithal”, “tasarruf” ve “sahte para tasarrufu”ndan yargılanan Kahraman Düttamoğlu 4 yıl, Şaban Adsız 3 yıl hapse mahkûm edildi

Devrim DEMİR

Girne’de ithal, tasarruf ve sahte para ile yakalanan Şaban Adsız ile Kahraman Düttamoğlu’nun Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci tamamlandı. Uyuşturucu ile sahte parayı Ercan’dan KKTC’ye getirdiğini itiraf ettiği için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan zanlılar aleyhindeki kararı Yargıç Gökhan Asafoğulları okudu.

Yaklaşık 4 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen zanlılardan

Kahraman Düttamoğlu 4 yıl, Şaban Adsız ise 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, sanıkların işlediği suçu anımsatarak Girne’de yakalandıklarını belirtti.

Asafoğulları, sanıkların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin Ercan Havalimanı’ndan ithal edildiğini, Şaban Adsız’ın evinde 530 adet,100’lük Amerikan doları görünümünde, 233 deste halinde toplam 13 bin 725 adet sahte banknotun,1 adet fotokopi cihazı, kâğıt kesme makinesi ve yazıcının bulunduğunu hatırlattı.

Asafoğulları, verilen kararda sanıkların işlediği “Sahte para tasarrufu” suçlarının da dikkate alındığını kaydetti.

Asafoğulları: Uyuşturucu tüm dünyayı tehdit ediyor

Oy birliği ile açıklanan kararı okuyan Gökhan Asafoğulları, ceza ve ağır ceza mahkemelerinin gündemini uyuşturucu davalarının meşgul ettiğine dikkati çekti.

Asafoğulları, uyuşturucu maddenin sadece toplumumuzda değil tüm dünyanın ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. Düttamoğlu ve Adsız’ın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının azımsanmayacak kadar çok olduğunu ifade eden Asafoğulları, evde bulunan hassas terazinin işin vahametini ortaya koyduğunu, ceza taktiri yapılırken tüm bunların dikkate alındığını söyledi.