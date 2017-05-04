Hamzaoğulları: Çirkefe çiçek ekilmez

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “çirkefin içine çiçek ekilmez” diyerek, ülkede 40 yıllık döküntü bulunduğunu söyledi.

Ülkede yeni yollar yapıldığını ancak yapılan tali yollarla trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu kaydeden Hamzaoğulları, tali yollarla siyaset yapıldığını belirtti.

Bu yüzden her tarafın döküntü, çöküntü içinde bulunduğunu kaydeden Hamzaoğulları, çeşitli yerleşim birimlerinde gözlemlediği trafik sorunlarından örnekler verdi.

Biray Hamzaoğulları, verilen “T” izinleri konusunda bilgi istediğini ancak alamadığını belirtti.

“40 yılda Değirmenlik-Girne dağ yoluna bir tırmanma şeridi yapamadık. Bu yüzden ölümler de, yaralanmalar da oluyor” diyen Hamzaoğulları, Karayolları Dairesi’nde uzman kadro olmadığını, bu yüzden doğru icraatlar yapılmadığını kaydetti.

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, radarların para kazanma amaçlı olduğu görüşünü ifade ederek, Hamitköy-Haspolat arasına “point to point” kamera konmasından önceki ve sonraki kaza verilerinin kıyaslanmasını önerdi.

Hamzaoğulları, hükümetin birilerine avantaj sağlamak amaçlı arazi dağıtımı yaptığını, oysa siyasetçilerin toplumsal kaygılarla hareket etmesi gerektiğini; bu konuda çarşaf liste uygulamasından umutlu olduğunu ifade etti.

CANDAN: “AB İLE BİRLİKTE HAZIRLANAN 4 TÜZÜK NE OLDU?”

Toplantıda son sözü alan CTP Milletvekili Armağan Candan da trafikle ilgili dönüşümü sağlamaya yarayacak AB ile birlikte hazırlanmış “Motorlu Araçlar, Ehliyet Sistemi ve Sürücü Sağlığı, Şoför Okulları ve Ehliyet Sınav” tüzüklerinin ne olduğunu sordu.

Candan, hazırlanan tüzüklerin neden Bakanlar Kurulu gündemine gelmediğini belirterek, hükümetin bu yönde kararı olup olmadığını öğrenmek istediğini söyledi.

AB projesi çerçevesinde 3 milyon Euro’luk katkı öngörüldüğünü ancak tüzükler hayata geçmezse bu kaynaktan yararlanılamayacağı endişesini ifade eden Armağan Candan, trafik güvenliği için bu konuda hükümetin elini çabuk tutmasını istedi.

Candan, trafiğin ve kanserin ülkenin en önemli konularını oluşturduğunu vurguladı.

Armağan Candan, “açık bir yara” diye nitelediği Lefke-Güzelyurt yolunda ne noktada olunduğunu sordu. Bu yolda ilgili firmayla bazı sorunlar yaşandığını duyumunu ifade eden Candan, 15 Kasım’da açılması planlanan yolun açılamadığını, neler olduğunu bölge halkının ve toplumun bilme hakkı olduğunu söyledi.