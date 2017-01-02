02 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Hamitköy’den 3 takviye

Tarih:
Bir yorum bırakın
15 Görüntüleme
Hamitköy’den 3 takviye
Haber İçi Üst

GG’DEN ÖZGÜR, HAKAN VE MAHMUT’U KİRALADI:

  1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devre sonunda beklentilerin uzağında kalan Hamitköy ara transferde kadrosuna yeni takviyeler yapıyor. Kırmızı Siyahlılar, Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nden Özgür Ongun, Hakan Eminoğlu ve Mahmut Yumuşak’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

 

Futbolda bugün başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde takımlar elini çabuk tutan takımlar kadrosuna yeni takviyeler yapmaya başladı.

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi 10 puan ve averajla 8. sırada tamamlayarak beklentilerin uzağında kalan başkent ekibi Hamitköy ara transferde kadrosuna yeni takviyeler yapıyor.

Kırmızı Siyahlılar, Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nde bu sezon fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcu Özgür Ongun, uzun süreli sakatlık yaşayan ve bu sezon henüz forma giymeyen Hakan Eminoğlu ile birlikte genç futbolcu Mahmut Yumuşak’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri sonunda her konuda anlaşma sağlanırken 3 futbolcu önümüzdeki günlerde imzaları atacak.

Hakan Eminoğlu

Hakan Eminoğlu

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil