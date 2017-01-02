Hamitköy’den 3 takviye

GG’DEN ÖZGÜR, HAKAN VE MAHMUT’U KİRALADI:

Lig Kırmızı Grup’ta ilk devre sonunda beklentilerin uzağında kalan Hamitköy ara transferde kadrosuna yeni takviyeler yapıyor. Kırmızı Siyahlılar, Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nden Özgür Ongun, Hakan Eminoğlu ve Mahmut Yumuşak’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

Futbolda bugün başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde takımlar elini çabuk tutan takımlar kadrosuna yeni takviyeler yapmaya başladı.

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi 10 puan ve averajla 8. sırada tamamlayarak beklentilerin uzağında kalan başkent ekibi Hamitköy ara transferde kadrosuna yeni takviyeler yapıyor.

Kırmızı Siyahlılar, Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nde bu sezon fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcu Özgür Ongun, uzun süreli sakatlık yaşayan ve bu sezon henüz forma giymeyen Hakan Eminoğlu ile birlikte genç futbolcu Mahmut Yumuşak’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri sonunda her konuda anlaşma sağlanırken 3 futbolcu önümüzdeki günlerde imzaları atacak.

Hakan Eminoğlu