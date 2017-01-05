Hamitköyde yeni yıl coşkusu  

YILBAŞI EĞLENCESİ: Meril Restaurant, Fisun ve Burçin’in birbirinden hareketli şarkıları ile yılbaşı eğlencesi için mekanı tercih eden konuklarına eğlence dolu saatler yaşattı

Hamitköy’de hizmet veren Meril Restoran’da eğlenceli geceler devam ediyor. Yılbaşı akşamı yaşanan eğlencede mekanın daimi sanatçılarından Fisun ve Burçin birbirinden hareketli şarkıları ile yeni yılı kutlamak için mekanı tercih eden konuklara keyifli bir eğlence sunarken, Özlem Sultan danslarıyla mekana renk kattı.

Herkes doyasıya eğlenirken, eğlence severler hareketli şarkılarda bir an olsun dans pistini boş bırakmadı. Gecede sürpriz doğum günü kutlamaları da gerçekleşti. Sıcak ve samimi bir atmosferde eğlenen konuklar, şarkıların ritmine kendilerini bırakırken masalarındaki Ballantines viskiyle de keyiflerine keyif kattı.