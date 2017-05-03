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03 Mayıs 2017

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Kıbrıs

Hamitköy’de araç yayaya çarptı, 1 yaralı

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Hamitköy’de araç yayaya çarptı, 1 yaralı
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Hamitköy’de yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mohammad Aladous’a araba çarptı Aladous yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

 

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