Hamitköy’de araç yayaya çarptı, 1 yaralı

Hamitköy’de yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mohammad Aladous’a araba çarptı Aladous yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü tutuklandı.
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