Hamitköy yenileriyle: 3-1

Lig Kırmızı Grup’ta Hamitköy geriye düştüğü maçta konuk ettiği Mehmetçik’i yeni transferleri Özgür (2) ve Hakan’ın golleriyle 3-1 mağlup etti
Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Serdar Bilgimer, Zekai Töre, Hakan Gök
Hamitköy: Tolga, Salih, Yasin (Dk.73 Hakan), Rifat, Ağıt, Reşit (Dk.46 Mahmut), Onurcan (Dk.46 Ragıp), Hüseyin, Necati, Özgür, Mustafa
Mehmetçik: Fikri, Mehmet, Serhan (Dk.65 Anıl), Ramazan, Mustafa, Gökhan, Salih, Çağıl, Halil, Orhan (Dk.88 Ferdi), Burak Karabacak (Dk.56 Burak Akyıl)
Goller: Dk.78, Dk.84 Özgür, Dk.88 Hakan (Hamitköy) – Dk.11 Burak (Mehmetçik)
Kırmızı kart: Dk.63 Halil (Mehmetçik)
K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci devrenin ilk haftasında Hamitköy geriye düştüğü maçta konuk ettiği Mehmetçik’i 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transferler Özgür (2) ve Hakan atarken konuk ekibin tek golü Burak’tan geldi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Mehmetçik oyuncusu Halil çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Mehmetçik 13 puanda kalırken Hamitköy de puanını 13 yaparak rakibini yakaladı.