29 Ocak 2017

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Hamitköy yenileriyle: 3-1

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Hamitköy yenileriyle: 3-1
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Lig Kırmızı Grup’ta Hamitköy geriye düştüğü maçta konuk ettiği Mehmetçik’i yeni transferleri Özgür (2) ve Hakan’ın golleriyle 3-1 mağlup etti

 

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Serdar Bilgimer, Zekai Töre, Hakan Gök

Hamitköy: Tolga, Salih, Yasin (Dk.73 Hakan), Rifat, Ağıt, Reşit (Dk.46 Mahmut), Onurcan (Dk.46 Ragıp), Hüseyin, Necati, Özgür, Mustafa

Mehmetçik: Fikri, Mehmet, Serhan (Dk.65 Anıl), Ramazan, Mustafa, Gökhan, Salih, Çağıl, Halil, Orhan (Dk.88 Ferdi), Burak Karabacak (Dk.56 Burak Akyıl)

Goller:  Dk.78, Dk.84 Özgür, Dk.88 Hakan (Hamitköy) – Dk.11 Burak (Mehmetçik)

Kırmızı kart: Dk.63 Halil (Mehmetçik)

 

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci devrenin ilk haftasında Hamitköy geriye düştüğü maçta konuk ettiği Mehmetçik’i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transferler Özgür (2) ve Hakan atarken konuk ekibin tek golü Burak’tan geldi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Mehmetçik oyuncusu Halil çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Mehmetçik 13 puanda kalırken Hamitköy de puanını  13 yaparak rakibini yakaladı.

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Havadis Gazetesi

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