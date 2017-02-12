12 Şubat 2017

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Alman Medyası Övgüler Yağdırdı

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Alman Medyası Övgüler Yağdırdı
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Galatasaray’dan Darmstadt’a transfer olan ve Dortmund karşısında muazzam oynayan Hamit Altıntop için Alman medyası, “Sahanın en iyisiydi, dünya yıldızı gibiydi.” dedi

 

Darmstadt ile ilk maçında Borussia Dortmund’u 2-1 mağlup eden Hamit Altıntop, oynadığı futbolla büyük övgü aldı.

“DÜNYA YILDIZI GİBİ”

Bild gazetesinde tüm Darmstadtlı oyuncuların performanslarına tek tek değinilirken, Hamit Altıntop için, “En iyi Darmstadtlı oyuncu oydu. İnanılmaz soğukkanlı, zeki ve sakin bir şekilde dünya yıldızı gibi oynadı. Savunmada iyi iş çıkardı.” yorumu yapıldı.

Darmstadt’ın diğer Türk oyuncusu Aytaç Sulu hakkındaysa, “Dortmund’un yıldızına karşı güçlü bir performans ortaya koydu. Tedbirli ve ödün vermeden oynadı. Gereksiz gördüğü 5’inci sarı kartla cezalı duruma düştü.” denildi.

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