Hamit Altıntop ve Tuzlaspor gerçeği

Dün oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medyada Hamit Altıntop ile alakalı yapılan yorumlara ve haberler hakkında Tuzlaspor Yönetimi açıklama yaptı.

Mavi-beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bu akşam oynanan Tuzlaspor – Galatasaray karşılaşması sonrasında ortaya atılan asılsız iddialara cevabımızdır:

Milli futbolcumuz Hamit Altıntop’un kulübümüzle hiçbir ilişkisi ve alakası bulunmamaktadır. Biz eski futbolcular olarak yeni bir yönetim modeli örneği sergileyeceğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Yönetim kurulumuzda Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk dışında kimsenin yer almadığını hassasiyetle yinelemeyi bir borç biliriz.”