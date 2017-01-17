17 Ocak 2017

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Hamit Altıntop Bandırmaspor ile anlaştı

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Hamit Altıntop Bandırmaspor ile anlaştı
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Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop’un yeni takımı belli oldu. Hamit’in Bandırmaspor ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray’dan ayrılan Hamit Altıntop’un hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyordu.

Tecrübeli futbolcunun Bandırmaspor ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Beyaz Futbol programında moderatör Ertem Şener, aldığı bir duyumu izleyicilerle paylaştı.

Şener, “Hamit, Bandırmaspor ile anlaştı” dedi.

Bandırmaspor, TFF 1.Lig’de 17 maç sonunda topladığı 17 puanla 14. sırada yer alıyor.

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Havadis Gazetesi

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