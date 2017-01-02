Hamilelik sonrası kilolarınızla vedalaşın

Doğum yapan kadınların bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıktan sonra tek derdi kalır. O da fazla kiloları vermek! Emzirme dönemi boyunca uygulayacağınız doğru yöntemlerle hamilelik süresi boyunca aldığınız tüm kilolardan kurtulabilirsiniz.

Sabırlı olun, anneliğinizin tadını çıkarın

Doğumdan sonra hemen eski halinize gelmeyi beklemeyin. Bu durumunuza da üzülmeyin. Stres, sizi ve bebeğinizi daha kötü etkileyecektir. Öncelikle loğusa dönemini atlatmak ve anneliğe alışmak için en az 2 ay kendinize zaman verin. Bu durum kilo vermek adına hiçbir şey yapmayın anlamına gelmiyor. Emzirme dönemine uygun dengeli beslenme yaparak hem sütünüzün sağlıklı olmasını sağlayabilir, hem de yavaş yavaş fazla kilonuzdan kurtulabilirsiniz.

Diyetisyenden yardım alın

Tek başıma zorlanırım derseniz beslenme eğitimi almış olan bir diyetisyene başvurabilirsiniz. Size uygun hazırlanan beslenme listesi ile sağlıklı bir emzirme ve kilo verme dönemi geçirebilirsiniz.

Stresinizi kontrol altına alın!

Özellikle ilk kez doğum yapan kadınların doğumdan sonra çok stresli olduğu görülür. Bu durum da bebeğin huzursuz, çevrenin gergin olmasına neden olur. Öncelikli işiniz bebeğinizi büyütmek olmalı. Zaman zaman eşinizden yardım alarak kendinize vakitayırmalı, ılık duş, kesintisiz bir uyku, meditasyon/spor, sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirmek gibi mutluluk hormonunuzu ve huzurunuzu artıracak aktivitelere yer verin.

Yeterli uyumaya çalışın

Bebeğinizden dolayı kesintisiz bir uyku mümkün olmasa da özellikle bebeğinizin uyuduğu saatlerde siz de uyursanız uykusuz kalmayı önleyebilirsiniz.

Egzersiz yapın

Doğumdan sonra huzursuzluğu azaltmak ve fazla kilolardan kurtulmak için egzersiz yapın. Bu konuda yürüyüş hem etkili hem de kolay seçenek olabilir. Eşinizle veya arkadaşlarınızla günlük 20-30 dakikalık yürüyüşler yapmak size çok iyi gelecektir. Uygun havalarda bebeğinizi de yanınıza alarak onun da rahat ve çabuk uyumasını sağlayabilirsiniz.

Dengeli beslenin

Özellikle emzirme döneminde süt üretiminden dolayı vücudun kaloriye ve birçok besin değerine ihtiyacı vardır. Süt grubu, et grubu, sebze-meyve grubu ve tahıl grubu olmak üzere tüm besin gruplarından öğünlerinizde bulundurmaya çalışın. Öğün arası süreleri çok uzatmayıp 1-2 küçük ara öğün yaparak mide kazınmalarının önüne geçebilir. Bir sonraki öğün kontrolsüzce yemeyi engelleyebilirsiniz. Bu dönemde artan sıvı ihtiyacını karşılamak için günlük 15 bardak su içmeye dikkat edin. Dengeli beslenme sütünüzün miktarını ve kalitesini artıracağından bebeğinizin büyümesindeki olumlu durum size mutluluk verecektir.