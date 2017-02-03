Hamile kadına tekmede tahliye kararı

Manisa’da hamile kadını tekmelediği gerekçesiyle yargılanan Davut Kahraman’ın bu davadan tahliyesine karar verildi. Ancak sanık, bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu kalacak.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli’nin parkta spor yaparken darbedilmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığın tahliyesine, sanığın başka bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Davut Kahraman SEGBİS sistemi yoluyla, müşteki Tireli’nin avukatı Tolga Tireli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Şafak Tarhan, sanık avukatı Mustafa Şahan ile sanığın eşi İmran Kahraman ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Hakim Gizem Akdemir, sanığın olay günü 14 yaşındaki kız çocuğu Y.Ş.A’yı elle taciz ettiği yönünde Turgutlu Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davayla mevcut dosyanın birleştirildiğini belirtti.

SEGBİS sistemi yoluyla duruşmaya katılan tutuklu sanık Davut Kahraman, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini savunarak, “Ben böyle bir şey yapmadım, suçlamayı kabul etmiyorum. Ebru Tireli olayında da anlattım, 7-8 yıldır gözlük kullanıyorum. Ben onun erkek ya da kadın olduğunu fark etmedim ve daha önce ifademde de belirttiğim gibi kendisine yönelik herhangi bir eylemde bulunmadım. Bu olayda da suçlamaları kabul etmediğimi daha önce verdiğim ifadede belirtmiştim. Olay günü sanayi yolundan geçmiş olabilirim. Böyle bir kız çocuğu da hatırlamıyorum. Ben 36 yaşındayım, ailem ve 3,5 yaşında bir kızım var. Daha önce böyle bir suçtan dolayı hakim karşısına da çıkmadım, böyle bir şey yapmadım.” dedi.

İFADELERDE ÇELİŞKİ

Sanık avukatı Mustafa Şahan ise yazılı savunma yapmak için süre talep ederek, her iki olayda da müştekilerin ihbar ve karakol ifadelerinde çelişki olduğunu belirtti. Şahan, sanığın tutukluluk halinin sona ermesini ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Şafak Tarhan da müdafi avukatının verdiği savunmayı kabul etmediklerini, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

3 MART’A ERTELENDİ

Hakim Gizem Akdemir, sanığın müşteki Ebru Kaya Tireli’ye yönelik suçlardan delil karatmaya yönelik şüphesi bulunmadığından serbest bırakılmasına ancak açılan kamu davasında işlediği iddia edilen çocuğun cinsel istismar suçundan dolayı tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mart’a erteledi.

Duruşma sonrasında, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Platform adına konuşan Semiha Hasgör, platform olarak davayı takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016’da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli, bir saldırgan tarafından darbedilmiş, olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.T. tutuklanmış ancak saldırgan olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı sürdüren polis, daha sonra Davut Kahraman’ı gözaltına almıştı. Suçunu itiraf eden zanlı, tutuklanmıştı.