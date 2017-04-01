Hamdi Alkan, Kilo Verme Sürecini Anlattı

Ünlü komedi oyuncusu Hamdi Alkan’ı yeni haliyle görenler tanıyamıyor. 60 kilo veren Alkan, yaşadığı değişimini anlattı.

Gazman ve Cino gibi karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, geçirdiği obezite ameliyatı sonrası değişen hayatını anlattı.

Leyla Ataman’ın sorularını yanıtlayan Hamdi Alkan, kendisini ameliyat eden Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel ile ilk kez bir sağlık programında kamera karşısına geçti.

Obezite ameliyatı olmaya nasıl karar verdiğini de açıklayan ünlü sanatçı; “Keşke ameliyatı daha önce olsaydım” dedi.

Hamdi Alkan, geçirdiği ameliyattan sonra 60 kilo verdiğini ve kendine yeni bir hayat kurduğunu açıkladı. Verdiği kiloların hayat kalitesini her açıdan arttırdığını belirten Alkan, Leyla Ataman’ın Gazman karakterine yaptığı göndermeye cevaben “O zamanlar kuru fasulye yiyerek uçuyordum. Şimdi mutluluktan uçuyorum” dedi.