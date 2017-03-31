Halit Akçatepe hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Halit Akçatepe 79 yaşında hayata veda etti.
Sinema sanatçısı Halit Akçatepe, İstanbul’da hayatını kaybetti. 2015 yılında felç geçiren usta oyuncu fizyoterapi tedavisi görüyordu.
HALİT AKÇATEPE KİMDİR?
1975 yılında “Hababam Sınıfı” adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.
Halit Akçatepe, 1938 yılında Ordu, Ünye’de Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Aslen Ordu ili Ünye ilçesindendir. Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu’nda okudu.
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