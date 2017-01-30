Halil’den resital: 1-4

Golcü futbolcu Halil Turan’ın bu sezon adına patlama yaşadığı ikinci devrenin ilk maçında Cihangir, deplasmanda Dumlupınar’ı farklı yeni ve zirve takibine geçti

İLK DEVREDE HAT-TRICK:

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaki karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Cihangir 11’de Halil ile öne geçerken golcü oyuncu bu kez 28’de penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 45+1’de yine sahneye çıkan Halil ilk devrenin skorunu 3-0 olarak belirledi

İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI:

Karşılaşmanın ikinci devresinde Halil kendisinin ve takımının 4. golünü kaydederken ev sahibi ekip tek golünü 70’te İsmet ile buldu. Bu sonucun ardından Dumlupınar 15 puanla alt sıralarda kalırken Cihangir puanını 30 yaparak averajla ligde ikinci sıraya yükseldi

Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Fehim Dayı (**), Ahmet Özkurtuluş (**), Kaan Koday (**)

Dumlupınar: Yılmaz (*), Ahmet (*)(Dk.40 Hasan Bahtıkara (*)), Erdoğ (*), İsmet (**), Tunahan (*) (Dk.57 Yannis (*)), Ümit (*), Berke (*), Mehmet Fuat (*) (Dk.57 Can (*)), Sherman (**), Hüseyin (**), Rıdvan (*)

Cihangir: Mehmet (***), Fırat (***), Burak (***), Salih (***), Charles (**) (Dk.78 Efe (*)), Yannick (***) (Dk.65 Rıdvan (**)), Erol (***), Nurettin (***), Ertan (***), Hüseyin (**)(Dk.60 Hasan (*)), Halil Turan (****)

Goller: Dk.70 İsmet (Dumlupınar) Dk.11-Dk.28 (pen.)-Dk.45+1-Dk.53 Halil Turan (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 16. haftasında Cihangir, deplasmanda Dumlupınar’ı golcü futbolcusu Halil Turan’ın golleriyle 4-1 mağlup etti ve ligde averajla ikinci sıraya çıktı.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaki karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Cihangir 11’de Halil ile öne geçerken golcü oyuncu bu kez 28’de penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 45+1’de yine sahneye çıkan Halil ilk devrenin skorunu 3-0 olarak belirledi. İkinci devrede Halil kendisinin ve takımının 4. golünü kaydederken ev sahibi ekip tek golünü 70’te İsmet ile buldu.

Bu sonucun ardından Dumlupınar 15 puanda kalırken Cihangir puanını 30 yaparak averajla ligde ikinci sıraya çıktı.

Önemli dakikalar

dakikada Erol’un sağdan ortasında Halil Turan topun gelişine vurarak skoru 1-0 yaptı.

22.dakikada Tunahan’ın sağ çaprazdan şutunda top üst direkten döndü.

dakikada Ahmet, Halil Turan’ı ceza sahasında düşürünce hakem penaltıyı belirledi. Halil Turan penaltıdan skoru 2-0 yaptı.

45+1. dakikada Berke ile Mehmet Fuat anlaşmazlığında topu alan Yannick Halil’i gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Halil skoru 3-0’a taşıyan golü kaydetti.

İlk devre 3-0 Cihangir üstünlüğünde sona erdi.

dakikada ceza alanı içinde Halil Turan’ın kafa vuruşunda topu kaleci çeldi. dakikada ceza sahasında Halil Turan’ın şutunda top filelerle buluştu ve Cihangir skoru 4-0 yaptı.

70.dakikada Hüseyin’in serbest vuruşunda ceza sahasında İsmet kafa vuruşundan skoru 4-1’e getiren golü kaydetti.

dakikada Charles’ın sert şutunda top üst direkten döndü.

85.dakikada ceza sahasında Burak’ın Sherman’a yapılan faulü hakem penaltı olarak değerlendirdi. Sherman’ın kullandığı penaltıyı kaleci Mehmet yatarak çıkardı.

90.dakikada Fırat’ın ceza sahsı önünden şutunda top yan direkten döndü.

Karşılaşma 4-1 Cihangir üstünlüğünde tamamlandı.

Fotoğraf: Ebru AKINCI