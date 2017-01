Halil Turan: 4-Dumlupınar: 1

Cihangir, Mağusa’ya gelirken bu kadar rahat bir maç kazanacağını tahmin bile edemezdi.

Maçın başından itibaren Cihangir oyun üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürdü. Dumlupınar maç boyunca rakip kalede organize bir gol pozisyonu yaratamadığı gibi defansta da büyük açıklar verdi. Dumlupınar’da takıma devre arasında katılan Mehmet Fuat, Tunahan, Hüseyin Kayalılar ve Sherman takıma çok da faydalı olamadılar. Kenan Özer’in Türkiye’ye dönmesi ile Dumlupınar’ın ofansif gücünün azaldığı dünkü maçta ortaya çıktı. Savunmanın Halil Turan’ı kontrol edememe sıkıntısı bu oyuncunun dört gol birden atmasına neden oldu. Halil Turan’ın attığı goller dışında da birçok gol pozisyonuna girmesi Dumlupınar defansının oynayacağı diğer maçlarda da sorun yaratabileceği sinyalini verdi.

Cihangir takımı, dünkü maçta sahanın her bölgesinde rakibine oranla baskılı ve ayağa isabetli paslarla etkili bir oyun ortaya koydu. MTG’den transfer edilen Erol ve Nurettin’in takıma kolay adapte olduğu ve uyum içinde olduklarını gözlemledim. Özellikle orta alanda Nurettin, Yannick’in yükünü hafiflettiğini ve bu oyuncunun daha da verimli olmasına katkı koydu. İlk yarıda bulunan 3 golden sonra Cihangir takımı tempoyu düşürüp, ben bu oyunu istediğim şartlarda oynar ve seni de öyle oynatırım dercesine Dumlupınar’ın üzerine gelmesine olanak sağlamadı.

Maçın 4-1 olduğu bir sırada kazanılan penaltıyı Sherman kötü bir vuruş yaparak maçın 4-2 olmasını engelledi. Tabi bu penaltı vuruşunda kaleci Mehmet’in de hakkını yememek lazım diye düşünüyorum. Ancak bu penaltı vuruşunun gol olması halinde Dumlupınar’ın skoru değiştirebilecek bir baskısı olmadığını da belirtmekte yarar var.

Maçın başlangıç düdüğünden itibaren ceza alanına atılan her topta tehlikeli olan ve her an gol atabilir sinyali veren Halil Turan’a tedbir alamayan Dumlupınar, maç sonunda Halil Turan’a mağlup oldu. Cihangir’in takım oyunu topu üçüncü bölgeye kolay taşımalarını çok beğendim. Cihangir’in bu oyun anlayışı ile kalan maçlarında kolay bir rakip olmadığı çok net belli oldu.