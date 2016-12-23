Halep’ten tahliyeler sona erdi

Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Merkez komutanlık, Halep’in terör ve teröristlerden kurtarılmasının ardından güvenliğin yeniden tesis edildiğini ilan eder” denildi. Açıklama, devlet televizyonunun silahlı muhalifleri taşıyan sonotobüslerin İdlib’e doğru hareket ettiğini açıklamasından hemen sonra geldi. AFP’ye konuşan El Kaide bağlantılı Ahrar’uş Şam yetkilisi Ahmed Kurra Ali de bu bilgiyi doğruladı.

‘RUSYA VE İRAN İÇİN DE ZAFER’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari ile dün yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Halep’in özgürleştirilmesi, sadece Suriye için değil, ayrıca gerçekten terörizme karşı savaşan özellikle Rusya ve İran için de bir zafer. Savaş alanında elde edilen başarılar, Suriye topraklarının tamamında terörün sona erdirilmesi ve savaşı bitirecek bir çözüm için doğru koşulların sağlanması yönünde atılmış temel adımlardır” diye konuştu.