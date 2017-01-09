Hakemler testten geçti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2016-2017 futbol sezonu 2.devre hazırlıklarına devam ediyor.

Hakemlerin 5 Ocak Perşembe günü Atatürk Stadyumu’nda “Fizik Kondisyon Testi” gerçekleşirken atletik teste katılan tüm hakemler, testi başarı ile tamamladı.

Öte yandan MHK’nin, Kış Semineri’nin ise 18 – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında Girne-Grand Pasha Hotel’de gerçekleşeceği açıklandı.

TFF seminerine katılacaklar

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun, Antalya Calista Luxury Resort Otel’de gerçekleştireceği 2016 -2017 Devre Arası Semineri’ne ülkemizden davetli olarak MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, MHK Üyesi Derviş Atakan, A Klasman hakemlerden Utku Hamamcıoğlu ile Hüseyin Eyyüpler de katılacak.